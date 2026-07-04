崇舜上市案證交所審議通過 上市CCL材料有望添新兵

上市CCL樹脂材料供應鏈可望再添生力軍。興櫃化工廠崇舜（7763）申請股票上市案，本月已通過證交所上市審議。法人指出，隨AI GPU、AI ASIC等高效能運算晶片朝高速傳輸、高功耗發展，銅箔基板（CCL）對高頻樹脂材料性能要求持續提升，也帶動樹脂配方與混配技術的重要性攀升。崇舜主力產品特殊胺類固化劑可應用於高階BMI樹脂，可望受惠相關需求成長，並同步推進新廠擴產。

證交所日前公告，6月8日召開之第886次「有價證券上市審議委員會」，審議通過崇舜初次申請股票上市案，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

高階 CCL 需求升溫 特化材料卡位 AI

隨著銅箔基板（CCL）迭代出新，對於高頻樹脂材料的需求隨之放大，且對材料性能更有關鍵主導地位。法人指出，台系材料廠中，除雙鍵、國精化等業者以電子樹脂切入高階CCL供應鏈外，崇舜旗下之特殊胺類固化劑，可應用於BMI樹脂中，與電子樹脂搭配使用，為該項材料中的關鍵原料。

崇舜日前於法說會上表示，該公司高階胺類固化劑產品，可應用於高階銅箔基板的BMI樹脂、半導體CMP研磨墊片、AGV輪及功能性塗料，為未來一大成長動能。崇舜目前產品結構中，特殊胺類固化劑占37%，特殊異氰酸酯占40%，功能性塗料占營收21％。2025年該公司電子特化類產品占營收約19%。

法人表示，崇舜旗下應用於CCL的特殊胺類固化劑產品MMEA，特殊之處在於其熱固性特質，不同於常見的熱塑型材料，在熱膨脹係數（CTE）表現更勝一籌。早期多提供給日本材料大廠，再供應給台系CCL業者使用；近年隨電子產業對供應鏈在地化需求提升，崇舜為唯一能提供該材料的台系廠商，也積極向台系BMI樹脂廠商進行產品驗證。

崇舜長期與國外大廠合作，其中第一大關鍵客戶為日本化學大廠，占2025年營34.6％。其餘主力市場尚包含台灣、中國大陸、美國與德國等。其中，在德國市場，更以異氰酸酯產品成功打入歐盟市場，以技術與德系廠商競爭。

異氰酸酯拓新應用 機器人、航空航太皆受惠

除胺類固化劑，特殊異氰酸酯應用範圍則包含交通系統、人型機器人關節模組緩衝柔性結構、避震與高負載移動模組，航空航太材料，及橡塑膠異材結構接著與固定。

崇舜指出，彰濱新廠目標聚焦台灣自主關鍵材料之研發與製造，涵蓋先進封裝、銅箔基板樹脂等關鍵原料，並延伸至綠色環保溶劑及交通系統與機器人用高可靠聚氨酯樹脂，作為集團未來十年的重要成長動能。

營運基本面上，崇舜2025年全年稅後純益2.19億元，年增21.46％，每股純益（EPS）3.66元。在產能規劃進度部分，除位於中國大陸的山東崇舜是目前主要研發與生產基地，也預計在台興建面積約4,000坪的彰濱新廠，主要生產塗料及特用化學品，新廠總投資金額10.6億元，目標於2029年投產。