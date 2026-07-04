精測營收連六月寫新紀錄

半導體測試介面三雄之一的中華精測（6510）昨（3）日公告6月營收5.73億元、月增5.7％、年增40.1％，連續六個月創單月新高；第2季合併營收達16.4億元、季增20.8%、年增34.9%，創單季紀錄；上半年累計營收為29.96億元、年增26.5％，為同期新高。

測試介面龍頭暨股后穎崴尚未公布營收，法人預期6月營收有望續增；旺矽5月創高，6月也有望持續成長。穎崴昨日大漲590元，站上9,900元；旺矽上漲125元，收7,380元；精測上漲80元，收3,320元。

精測表示，6月營收成長動能主要來自AI與高效能運算（HPC）相關應用需求強勁，隨著AI及ASIC進入量產階段，AI相關產品出貨持續放量，高頻寬的測試介面需求與出貨量同步提升。

精測說，AI與HPC相關應用目前是營收占比最高、成長最快的項目，隨半導體製程演進，測試介面不再是後段製程的獨立節點，成為封測的核心組件，廠商在產業鏈的戰略地位顯著提升。