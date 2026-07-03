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鑫科法說會／FOPLP金屬載板送樣美歐大廠 最快第4季迎來放量期

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
鑫科3日召開法說會，釋出包括FOPLP金屬載板打入美系低軌衛星鏈等多項業務關鍵進展。由左至右分別為總經理葉長生、董事長李建輝、副總經理許銘璁。記者籃珮禎／攝影
鑫科3日召開法說會，釋出包括FOPLP金屬載板打入美系低軌衛星鏈等多項業務關鍵進展。由左至右分別為總經理葉長生、董事長李建輝、副總經理許銘璁。記者籃珮禎／攝影

中鋼集團旗下材料廠鑫科（3663）3日舉行法說會，現場法人詢問焦點全圍繞在面板級先進封裝（FOPLP）與低軌衛星大單進度。鑫科對此證實，旗下核心產品金屬載板除了群創（3481）深化合作，確實已送樣給美系低軌衛星大廠及歐洲客戶驗證。

對於市場關心的客戶名稱與訂單細節，鑫科強調，不便對單一特定客戶進行評論。不過據了解，隨著客戶驗證逐步進入尾聲，最快今年第4季將迎來結構性的放量期。

鑫科目前為FOPLP金屬載板的唯一技轉認可供應商，公司指出，旗下700mm×700mm大尺寸金屬載板已克服樹脂翹曲問題。總經理葉長生透露，未來不論是特定客戶接單，或是美系大廠在美國自行封裝，皆會使用鑫科的產品。

針對法人關心的出貨進度，鑫科坦言，先前因為設備商驗證時程拉長，導致放量時間比預期遞延，上半年實際出貨僅約100至200片。不過隨製程調整完畢，下半年可望倒吃甘蔗。

生醫材料進展則是法說現場另一吸睛焦點。鑫科表示，公司與禾榮科技展開策略合作，獨家供應癌症治療（BNCT）中子束調節器所需的鋁基複合材料。

該設備目前已陸續進駐國內榮總、義大及大陸南京大學醫學院。公司看好此產品的高毛利特性，除已斬獲今明兩年長單，更透露未來製程趨穩後，市場起飛速度與需求數量不可限量。

針對占比高的貴金屬營收對獲利的影響，董事長李建輝說明，由於與客戶對接皆採貼水對碰方式，原物料波動風險已全數轉嫁，對公司實質毛利不造成影響。

至於半導體布局，李建輝表示，8吋晶圓用靶材已陸續放量，未來將持續加碼資本支出鎖定12吋晶圓製程全程自製。而首季小虧360萬元的子公司中鋼精材，隨成本控管效益顯現，第2季可望轉虧為盈。

群創 鑫科 歐洲

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