光通訊磊晶廠聯亞（3081）昨（3）日公告6月營收4.21億元，月增3.8%、年增1.28倍，續創新高。第2季營收以12.21億元同步改寫新猷，季增35%、年增1.2倍。

聯亞受惠AI資料中心對光通訊需求強勁，帶動矽光出貨動能轉強。針對矽光產品動態，聯亞目前1.6T矽光產品已開始量產，3.2T正與客戶驗證中，估計最快下半年步入量產；此外，今年也會新增客戶，從過去七至八家，擴大至10家。聯亞昨天股價收2,100元，漲160元。

法人指出，聯亞因應AI建置需求而擴充雷射產能，2026年上半年已自德國設備商AIXTRON斥資8.37億元採購MOCVD設備，估計2027年底產能較2026年底提升1倍。董事會6月通過購置機器設備案，投資金額上限為30.09億元，估計將用於購置磊晶的MOCVD 設備及替代E-Beam（電子束）的第二種微影製程設備，其已獲美系客戶認證採用；此外，第三種微影技術估計2028年可望進入量產需提前布局，目前已進入客戶認證階段。

聯亞為CW Laser領導廠商，相較於傳統EML雷射的擴廠速度更快，採用CW Laser的業者逐步增加，適用於2公里以下（機櫃內、資料中心內部、資料中心間）距離傳輸。

聯亞日前法說會指出，由於產能供不應求，將擴大資本支出，同時為確保磷化銦基板料源，因此與日商簽訂為期五年的供貨長約，此舉將有助於公司未來財務與業務發展。

據了解，磷化銦基板去年已呈現供不應求狀態，加上稀土價格持續上漲，因此聯亞於去年底調漲價格，並於今年起積極啟動擴產計畫，預估新產能開出後，產能成長幅度有望翻倍。聯亞日前除加碼擴產外，並與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦（InP）基板長期供貨合約，衝刺營運成長。

聯亞認為，矽光產品需求還是相當強勁，加上公司本身以及下游代工廠合作夥伴持續擴張產能，預料未來幾個季度矽光出貨量都會增加。