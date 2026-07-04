鑫科攻先進封裝 第4季放量

鑫科（3663）轉型成果逐步顯現，先進封裝（FOPLP）領域獲得群創深化合作，日前打入美系低軌衛星晶片大廠及歐洲客戶供應鏈並已送樣，隨著客戶驗證逐步進入尾聲，第4季可望進入放量期。

鑫科昨（3）日召開法說會，市場聚焦先進封裝載板與生醫材料的進度。

法人詢問低軌衛星晶片大廠與特定面板廠的訂單細節，公司強調對單一客戶不予評論。但FOPLP金屬載板已送往美國與歐洲客戶進行驗證，上半年出貨約100至200片，因設備商驗證時程拉長使爆發時間較預期遞延，隨著客戶製程調整，第3季底至第4季將迎來結構性成長。

鑫科目前為FOPLP金屬載板的唯一技轉認可供應商，成功開發出700mm×700mm大尺寸金屬載板，能與樹脂熱膨脹匹配（CTE）、解決翹曲等問題。

總經理葉長生指出，不論是特定客戶接單或美系大廠在美封裝，皆會使用到鑫科產品，計劃將產品線延伸至圓形的晶圓載具。

生醫材料方面與禾榮科技展開深度策略合作，獨家供應加速器型BNCT（硼中子捕獲治療）中子束調節器所需的鋁基複合材料。鑫科進一步透露，BNCT設備陸續進駐榮總、義大及大陸南京大學醫學院等大型醫療中心，由於醫療產品接單穩定，除既有的耗材維護外，已順利取得今明兩年的穩定訂單。

在半導體材料布局上，鑫科深耕近五年時間。董事長李建輝表示，目前應用於8吋晶圓的鈦、鎳釩靶材已陸續通過驗證並放量，黃金、白銀等高純蒸鍍材設備持續擴增。

公司持續加碼資本支出，鎖定12吋晶圓用靶材進行串製程設備建置與策略合作，並透過提高原料回收自給率的循環經濟模式，提升長期競爭力。

鑫科去年合併營收57.15億元，創新高。今年第1季合併營收已近25億元，稅後淨利2,800萬元。首季貴金屬營收占比攀升至76%，公司指出，與客戶對接皆採貼水對碰，原物料波動風險已全數轉嫁。子公司中鋼精材首季雖小幅虧損360萬元，但隨高端特殊合金開發與成本嚴控，第2季可望轉虧為盈。