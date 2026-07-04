安圖斯 AI應用前進校園

宏碁集團旗下安圖斯（7875）衝刺AI應用，宣布攜手長庚科技大學，導入Altos BrainSphere R680 F7地端AI運算平台，建置「護理師考照專家機器人」，打造具備智慧診斷與個人化學習能力的新一代AI學習平台，推動AI應用從雲端正式走向校園地端化。

安圖斯指出，合作展現地端AI在智慧醫護教育領域的實際應用成果，也反映教育機構對自主AI算力與資料治理需求的快速成長。

安圖斯科技與長庚科大合作「護理師考照專家機器人」，透過Altos BrainSphereTM R680 F7 AI伺服器的強大性能，整合Graph RAG、知識圖譜及大型語言模型等需求，針對學生學習狀況進行知識關聯分析、弱點診斷與個人化學習建議；藉由提升GPU推論資源，能支援數百位學生同時進行知識圖譜分析、AI推薦題目生成及弱點診斷。

安圖斯執行長李占傑指出，教育與醫療是AI應用最具代表性的應用情境之一。此次合作期望協助長庚科大建置完善的地端AI算力環境，支援當前教學應用，更著眼於打造可持續發展的AI基礎架構，強化智慧校園的自主AI能力。