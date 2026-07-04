過濾設備商旭然（4556）積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機，開拓營運新成長動能，今年資本支出將較往年增加，主要投入高階過濾產品相關研發設備、無塵環境改善及廢水處理系統，以支援半導體高階產品量產需求。

市場看好旭然前景，股價獲投資人追捧，昨（3）日股價漲停收在88.6元，創上櫃以來新高。

旭然指出，全球半導體供應鏈走向短鏈化與在地化擴建，加上先進製程技術（2奈米、3奈米）不斷推進，高科技廠房對於製程液體與電子級化學品的潔淨度、穩定性及過濾精度要求日益嚴苛。旭然的業務版圖積極從傳統的「廠務端」液體過濾，跨足至技術門檻極高的「製程端」過濾應用。

去年底旭然推出專為半導體高階濕製程設計的全氟（PTFE)）材質濾芯與濾殼新品，具備優異的抗腐蝕性、高潔淨度、耐高溫與低溶出等特性，應用於半導體濕製程及關鍵製程液體過濾環節，已積極送樣至多家半導體客戶進行驗證。