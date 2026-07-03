中華精測營收／6月年增40% 上半年、第2季齊創新高 AI與HPC需求續強

中華精測（6510）3日公布6月營收，單月合併營收5.74億元，月增5.8%、年增40.2%；第2季合併營收16.40億元，季增20.8%、年增34.9%，改寫歷年同期新高；累計上半年合併營收29.97億元，年增26.6%。受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續暢旺，公司已連續六個月改寫單月營收新高，第1季、第2季同步刷新單季歷史紀錄。

中華精測表示，6月營收成長主要受惠AI與HPC應用需求持續升溫，隨AI GPU、ASIC等產品進入量產，帶動高腳數、高頻寬測試介面需求快速攀升，AI相關產品出貨持續放量，目前AI與HPC已成為公司營收占比最高、成長最快的應用領域。

公司指出，隨半導體製程持續演進，測試介面的角色已從後段封測的獨立環節，逐步轉變為先進封裝與測試流程中的核心組件，測試介面供應商在半導體供應鏈的重要性持續提升。憑藉高階測試介面技術與產能擴充，中華精測持續獲得國際AI晶片大廠訂單挹注，推升營運成長動能。

在永續發展方面，中華精測宣布將於今年下半年正式導入碳定價計畫（Carbon Pricing Program），將碳排成本納入營運決策，強化各事業單位對減碳投資及低碳製程轉型的評估機制；公司也已於6月30日發布《2025年永續報告書》，揭露環境、社會及公司治理（ESG）各項成果與績效。

展望下半年，中華精測表示，隨AI應用持續擴展，GPU、CPU及ASIC等需求可望持續帶動半導體供應鏈成長，公司將持續擴充產能、深化與客戶合作，朝全年營收挑戰歷史新高目標邁進。