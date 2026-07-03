信驊營收／6月13.1億元、年增67.5% 創單月歷史新高

光通訊族群3日早盤再度成為盤面焦點，上詮（3363）亮燈漲停。近期AI股波動加劇，市場對AI算力投資是否過熱雖有疑慮，但高速傳輸、CPO與矽光子等題材仍受到資金追捧，上詮因FAU與CPO相關產品下半年出貨時程明確，成為光通訊族群指標股之一。

2026-07-03 10:09