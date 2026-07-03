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信驊營收／6月13.1億元、年增67.5% 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠暨股王、信驊（5274）3日公告今年6月營收為13.1億元，月增2.2%、年增67.5%，創單月歷史新高；第2季合併營收來到38.71億元，季增23%、年增72.3%，創歷史單季新高，順利超越原先法說會預期的34億至36億元目標。

信驊累計今年上半年營收來到70.18億元，年成長62.77％。公司表示，主要原因是伺服器晶片營收較去年同期增長所致。

展望後市，董事長林鴻明先前則說，AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫，客戶拉貨動能強勁，今年接單明顯優於預期，已有客戶提前規劃明年需求，目前雖仍有供應鏈瓶頸，仍看好下半年營收將較上半年明顯成長，明年持續看俏。

營收 信驊 伺服器

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