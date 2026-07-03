精測第2季營收16.4億元季增逾二成 創歷年同期新高

半導體晶圓檢測解決方案大廠精測今日公布6月合併營收5.74億元，月增5.8%，年增40.2%；國計第2季合併營收達16.40億元，改寫歷史同期新高，季增20.8%、年增34.9%；累計上半年合併營收達29.97 億元，年增幅 26.6%，受惠於市場需求持續暢旺，連續六個月創下單月歷史新高，第一季、第二季亦刷新單季紀錄。

6月營收成長動能主要來自人工智慧（AI）與 高效能運算（HPC）相關應用需求持續強勁。隨著 AI 、ASIC 進入量產階段，AI相關產品出貨持續放量，帶動高腳數、高頻寬測試介面需求與出貨量同步提升。 AI與 HPC相關應用成為公司營收結構中占比最高、成長最快的領域。伴隨半導體製程演進，半導體產業對測試介面的定位已發生結構性轉變—測試介面不再是後段製程的獨立節點，而是成為封裝測試的核心組件，測試介面廠商在產業鏈中的戰略地位顯著提升。

在永續經營方面，中華精測將導入碳定價計畫（Carbon Pricing Program），把碳排放成本內部化至營運決策流程，強化各事業單位對減碳投資與低碳製程轉型的評估機制，該計畫預計於今年下半年正式啟動。

展望下半年，受惠於 AI 應用擴展， GPU、CPU、ASIC 等應用需求將帶動供應鏈動能，半導體產業鏈預期維持上行趨勢。中華精測將持續擴充產能，深化與客戶合作，維持穩健成長，朝全年營收挑戰歷史新高的目標邁進。