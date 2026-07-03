安碁資訊營收／6月月增15%、年增7.3% 創同期新高紀錄

資安服務廠商安碁資訊（6690）3日公布自結今6月合併營收2.39億元，月增15%、年增7.3%，創同期新高紀錄。

安碁資訊今年第2季營收6.59億元，季增5.4%、年增10.2%，為單季歷史次高、同期新高紀錄；累計安碁資訊今年上半年營收為12.84億元，年增15.3%，亦登頂。

安碁資訊表示，當企業全速邁向 AI 轉型，資安威脅同時成為一大課題，擁有SOC維運服務多年的安碁資訊，累積大量安全事件分析經驗，近年持續投入AI模型自主研發，以現行的Intelligent SOC架構持續將AI技術導入SOC，打造AI SOC（AI-driven Security Operations Center）安全營運模式，朝向AI驅動、自主協作與自動化應變的新模式，全面提升整體安全營運效率。

安碁資訊總經理吳乙南指出，AI SOC從AI模型建置、資料蒐集、演算法設計到模型訓練都是由研發團隊自主完成，將累積多年的SOC維運經驗、攻防技術及資安專家知識導入模型，有別於市售AI模型，打造更符合台灣威脅環境的AI分析能力，不僅破解AI幻覺，更提升攻擊行為與事件調查分析結果的可信度。

安碁資訊透過AI賦能全面升級 SOC服務，首先，在 AI知識關聯分析方面，自主研發 AI 引擎透過跨系統、跨時間及跨場域的知識關聯分析，自動辨識異常行為，大幅縮短事件分析時間，全面提升SOC整體監控效率。其次，推出深暗網風險帳號監控服務，整合深暗網情資、外洩帳號與 AI 行為分析資料，透過持續追蹤企業帳號登入活動，即時偵測高風險登入與帳號濫用事件，協助企業及早應變，降低帳號外洩入侵風險。

最後，透過 AI主動威脅狩獵（AI Threat Hunting），結合多年 SOC 實戰經驗、自主 AI 模型與威脅情資，自主搜尋潛藏於大量日誌中的未知威脅，並從日常監控中精準萃取具阻擋價值的在地威脅指標（IoC）及攻擊行為指標（IoA），自動串接 SOAR 執行封鎖與防護措施，縮短威脅處置時間，全面提升企業資安營運韌性。

吳乙南強調，未來SOC的競爭，不再只是誰看見更多告警，而是能更快洞察攻擊、預測風險並主動應變。安碁資訊AI SOC以自主研發AI模型，結合資安專家的實戰經驗，讓AI從輔助工具進化為資安團隊的智慧數位夥伴，不僅能自主分析行為、自動關聯分析情資與預測風險外，更能協助工程師快速整合威脅狩獵與資安應變流程，提升決策與應變能力，打造兼具智慧化與韌性的AI SOC。

未來，安碁資訊將持續深化自主AI模型、聯防情資與SOC資安監控服務的整合，打造涵蓋地端、雲端及雲地混合架構的智慧資安監控平台，以AI與資安專家協同運作的新模式，協助企業在AI時代建立永續營運的資安防護韌性。