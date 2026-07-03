聽新聞
0:00 / 0:00
上詮早盤亮燈漲停 光通訊下半年出貨題材升溫
光通訊族群3日早盤再度成為盤面焦點，上詮（3363）亮燈漲停。近期AI股波動加劇，市場對AI算力投資是否過熱雖有疑慮，但高速傳輸、CPO與矽光子等題材仍受到資金追捧，上詮因FAU與CPO相關產品下半年出貨時程明確，成為光通訊族群指標股之一。
上詮FAU產線已進入量產準備階段，公司先前在法人論壇中表示，FAU產品將依原先排程於第3季開始出貨，並搭配光學封裝技術與Fiber Jumper等方案，提供更完整解決方案。生產規劃方面，上詮目前設有兩條自動化產線，初期將以3.2T產品為主，明年推進至6.4T甚至更高規格產品；隨客戶需求放大，2027年出貨量可望明顯提升，2028年第一條產線有機會接近滿產，若建置時程順利，2026年至2028年FAU三年累計營收貢獻上看約70億元。
AI資料中心升級也帶動市場對CPO商業化時程的期待。輝達官方先前宣布，Vera Rubin平台已進入全面量產，並指出Spectrum-X Ethernet Photonics、也就是採用CPO的交換器技術，已進入生產階段，顯示AI資料中心網路架構正朝更高頻寬、更低功耗的光互連方向推進。
法人解讀，光通訊題材已不只是概念股炒作，而是進入下半年出貨與業績驗證期。隨AI伺服器規格升級，資料中心內部高速互連需求持續拉高，CPO、FAU與矽光封裝有望成為下一階段AI基礎建設的關鍵零組件。上詮今日強攻漲停，也反映市場提前卡位光通訊量產時程與明年營運放大空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。