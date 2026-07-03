上詮早盤亮燈漲停 光通訊下半年出貨題材升溫

光通訊族群3日早盤再度成為盤面焦點，上詮（3363）亮燈漲停。近期AI股波動加劇，市場對AI算力投資是否過熱雖有疑慮，但高速傳輸、CPO與矽光子等題材仍受到資金追捧，上詮因FAU與CPO相關產品下半年出貨時程明確，成為光通訊族群指標股之一。

上詮FAU產線已進入量產準備階段，公司先前在法人論壇中表示，FAU產品將依原先排程於第3季開始出貨，並搭配光學封裝技術與Fiber Jumper等方案，提供更完整解決方案。生產規劃方面，上詮目前設有兩條自動化產線，初期將以3.2T產品為主，明年推進至6.4T甚至更高規格產品；隨客戶需求放大，2027年出貨量可望明顯提升，2028年第一條產線有機會接近滿產，若建置時程順利，2026年至2028年FAU三年累計營收貢獻上看約70億元。

AI資料中心升級也帶動市場對CPO商業化時程的期待。輝達官方先前宣布，Vera Rubin平台已進入全面量產，並指出Spectrum-X Ethernet Photonics、也就是採用CPO的交換器技術，已進入生產階段，顯示AI資料中心網路架構正朝更高頻寬、更低功耗的光互連方向推進。

法人解讀，光通訊題材已不只是概念股炒作，而是進入下半年出貨與業績驗證期。隨AI伺服器規格升級，資料中心內部高速互連需求持續拉高，CPO、FAU與矽光封裝有望成為下一階段AI基礎建設的關鍵零組件。上詮今日強攻漲停，也反映市場提前卡位光通訊量產時程與明年營運放大空間。