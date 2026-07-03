全家揪伴 升級宅配服務

全家（5903）昨（2）日宣布攜手中華郵政成立跨界物流策略聯盟，推出全新宅配服務「全+郵宅配」，雙方結合全家逾4,400間店舖與24小時營業優勢，以及中華郵政遍布全台近1,300處據點，攜手擴大包裹宅配服務綜效，目標每月透過合作達成2萬件包裹量，帶動宅配包裹件數成長兩成。

電商蓬勃發展，網購成為民眾日常消費模式。根據未來流通研究所統計，台灣包裹量近十年增加約7億件，增幅逾七成，取貨方式包括宅配、快遞及超商取貨，超商取貨成長最明顯。

全家指出，宅配新服務主打24小時全家門市交寄、全台郵差配送到府、每件89元起三大特色，瞄準個人寄件與中小型賣家需求，也希望進一步擴大宅配服務覆蓋範圍，提升整體配送效率。

全家表示，「全+郵宅配」鎖定現行宅配市場偏鄉及廣域配送需求，以「全台配送無盲區」為主要訴求，針對收件人不在家的情境提供彈性轉投服務。若配送時無人收件，郵務士可將包裹轉送至鄰近i郵箱或郵局，供收件人後續自行領取，提升收件便利性。