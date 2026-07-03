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鼎晉產品拚2026年底前解盲
肉毒桿菌素新藥公司鼎晉（7876）昨（2）日表示，旗下全球首創760 kDa長效型肉毒桿菌素新藥OBI-858正在推進皺眉紋治療三期人體臨床試驗數據的蒐集與分析，預計今年第3季完成相關試驗流程，力拚今年底前完成臨床解盲。
商業布局方面，鼎晉生技已啟動國際授權洽談與策略合作評估，鎖定具醫美通路與區域市場優勢之合作夥伴，規劃透過授權與經銷雙軌並行模式，快速擴大全球市場滲透率。
鼎晉執行長周珮芬表示，肉毒桿菌素產品的成功不只看重實驗室數據，更取決於「國際GMP標準的量產能力」與「全球化戰略布局」。鼎晉目前在新竹生醫與台南科學園區已建置符合國際PIC/S GMP標準的肉毒桿菌素專用生產線。
鼎晉OBI-858針對醫美皺眉紋適應症的台灣醫美三期人體臨床試驗，總計收案約600位受試者。試驗自啟動以來，僅歷時三個月便超乎預期提早完成全數收案。
除了深耕台灣市場，鼎晉今年OBI-858已正式獲得美國FDA核准，允許其接受海外（台灣）的人體臨床數據，直攻美國醫美皺眉紋適應症的二期人體臨床試驗，公司正聯手美國醫美權威醫師團隊，展開完整劑量探索的二期試驗準備，規劃未來直接對接美國三期臨床，大幅縮減進入全球最大醫美戰場的時間與成本。
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