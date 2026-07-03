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博大6月營收月增10% 光聯6月合併營收月增2%

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

電源廠博大（8109）昨（2）日公布6月營收1.93億元，創單月歷史新高，月增10.3％，年增36.2％，主要受惠工業、醫療及交通軌道等應用成長。

博大第2季營收5.52億元，為歷史單季新高，季增16.4%，年增26.8％；上半年營收10.24億元，年增23.6％。博大昨天股價收128元，上漲3元。

博大產品結構主攻工業、產業利基型產品，包含工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，其中，來自交通運輸及醫療應用均達兩成，是營運主要成長引擎。

因應客戶需求，博大董事會日前通過加碼越南投資，由原訂800萬美元提高至1,500萬美元。博大新建越南廠於上季投產，台中新廠去年底也已新增10%至15%產能，估計未來越南廠與大陸無錫廠產能相當，台灣以高階電源產品為主力。

【記者李珣瑛／新竹報導】中小尺寸面板廠光聯（5315）公告6月合併營收1.49億元，月增2%，年減8.4%；第2季合併營收4.58億元，季減1.6%，年減9.4%。

光聯累計上半年合併營收9.24億元，年減8.1%。光聯說明，上半年營收較去年同期衰退，主因去年同期歐洲客戶因應新產品備貨，墊高基期。

光聯表示，工控產品屬於高毛利、挹注獲利的主要來源，目前接單情況穩定。為提升產能，光聯去年資本支出主要用於導入自動化機台，並添購AOI、環境測試及COG等設備。

光聯 營收 越南

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