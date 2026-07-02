台積法說月中登場！供應鏈買氣增溫 光洋科大漲7%收152元

6月高股息ETF的整體表現雖然比不上部分市值型ETF，但仍有不少亮眼的資優生，甚至有幾檔單月漲幅還超越市值型ETF。 其中，大華優利高填息30（00918）表現相當突出，6月股價從29.20元上漲至32.13元，單月漲幅約14.35%。除息前一日收盤價來到32.66元，目前已回填約57.94%。 00918之所以有這麼亮眼的表現，主要受惠於持股中的國巨。國巨6月股價大漲約44.3%，在高權重持股的帶動下，也成為推升00918績效的重要功臣。 另外，復華富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915），6月單月漲幅也都落在13%~15%左右。 這幾檔ETF的共同特色，就是金融股比重高，約占四至六成，而金融股6月表現強勢，因此也同步帶動整體績效。

2026-07-02 13:56