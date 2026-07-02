快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

聽新聞
0:00 / 0:00

台積法說月中登場！供應鏈買氣增溫 光洋科大漲7%收152元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

光洋科（1785）受惠於半導體大廠法說會前的供應鏈買氣加溫，加上AI與半導體靶材布局逐步邁入收割期，2日股價開平走高，盤中漲勢一路擴大，最高觸及153元，終場大漲10元、漲幅達7.04%，收在今日相對高點152元，成交量放大至逾2.2萬張，一舉站穩所有短天期均線之上。

光洋科衝刺AI應用，旗下金凸塊、高頻寬記憶體（HBM）、陶瓷材料及AI散熱液冷等四大新業務齊發。公司證實，高階陶瓷產品已在晶圓大廠CoWoS平台測試，看好先進製程帶動材料用量增加。

業界看好，隨著相關測試效益於下半年逐步顯現，加上共同封裝光學元件（CPO）等次世代傳輸技術發展，高頻寬需求將進一步驅動光洋科相關靶材的長期出貨動能。

法人分析，先前市場對其子公司業務劃分的誤解已消除，看好第1季每股純益2.54元與5月營收創新高的基本面實質支撐，成功吸引籌碼回流。

半導體 光洋科 營收

延伸閱讀

台積電股價強站穩均線...7月法說行情點火 11檔高含積量ETF波段行情啟動

台股開高走低免驚！資金狂湧00954、00951 內行看準上游設備材料全大漲

日經大漲1500點！00954與00951雙創新高 經理人：日本設備大廠受惠最明確

費半止跌大漲 激勵海外半導體ETF漲勢 00941盤中創歷史新高

相關新聞

00905單次配息逾26萬！網友嫌「配太多」 退休規劃意外曝光

FT臺灣Smart ETF（00905）最新配息出爐，每單位擬配發1.058元，單次殖利率3.68%。一名持有250張的網友預計領回264,500元，感慨配息過高，並分享退休規劃，網友留言熱烈反響。00905年內漲幅達65.11%，是資本利得的表現。

0050一年狂飆118%！猶豫代價最高…鐵蛋坦言今年才用力存：過去價格永遠最便宜

元大台灣50（0050）近一年漲幅達118%，吸引投資者目光，市場情緒濃厚。許多人猶豫不決，錯失低價入場機會。現今股價已突破三位數，讓早期觀望者感到高攀不起。

受惠國巨單月狂飆44.3%！00918爆發力驚人6月漲14.35%、高股息最強資優生

6月高股息ETF的整體表現雖然比不上部分市值型ETF，但仍有不少亮眼的資優生，甚至有幾檔單月漲幅還超越市值型ETF。 其中，大華優利高填息30（00918）表現相當突出，6月股價從29.20元上漲至32.13元，單月漲幅約14.35%。除息前一日收盤價來到32.66元，目前已回填約57.94%。 00918之所以有這麼亮眼的表現，主要受惠於持股中的國巨。國巨6月股價大漲約44.3%，在高權重持股的帶動下，也成為推升00918績效的重要功臣。 另外，復華富時高息低波（00731）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915），6月單月漲幅也都落在13%~15%左右。 這幾檔ETF的共同特色，就是金融股比重高，約占四至六成，而金融股6月表現強勢，因此也同步帶動整體績效。

0050配息0.6元網怨「連定存利息都不如」投資人點出關鍵差異

元大台灣50（0050）最新配息每受益權單位0.6元，除息交易日訂於7月21日，引發投資人熱議，不少網友認為配息金額遠低於預期，甚至直言「連定存利息都不如」，但也有支持者指出，市值型ETF本來就不是以高配息為主要訴求，投資人應更重視長期總報酬。

黃金價格崩跌法人砍目標價！網勸退「追高心態」：不是避險是投機

黃金價格自歷史高點回落近30%，法人下修短線目標價，PTT網友熱議黃金避險光環是否退燒。原PO直言，去年黃金一度跑贏AI股，今年卻明顯轉弱，所謂去美元化敘事暫時失靈，美元仍強勢，黃金投資人近期恐怕不好過。

台股收盤延到15:30只是爽政府？調降證交稅、取消千股交易單位也請同步國際

台股即將延長交易時間至三點半，這一改變引發市場熱議。雖然此舉旨在與國際接軌，但投資人擔心延長後的「垃圾時間」及生活作息影響。專家呼籲，相關主管單位應同步調降證交易稅等措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。