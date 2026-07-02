寶雅一拆十前夕 股價發飆！衝破700元大關創歷史新高

美妝通路龍頭寶雅（5904）2日股價強勢表態，盤中一度衝上716元，漲幅逾5%，首度站上700元整數關卡，改寫掛牌以來歷史新高價；終場收699元，上漲17元、漲幅2.5%。市場解讀，除了零售基本面穩健外，公司公告「1拆10」股票面額變更時程，帶動投資人提前卡位，也成為今日股價走強的重要催化劑。

寶雅昨日公告，董事會通過股票面額變更相關時程，將原本每股面額新台幣10元調整為1元，等同「1拆10」。依規劃，舊股票最後交易日為7月29日，7月30日至8月7日停止交易，8月10日新股票正式恢復上櫃買賣，屆時參考價將調整為舊股票最後交易日收盤價的十分之一。

公司表示，此次僅為股票面額變更，並非減資或增資，新舊股票權利義務完全相同。不過因股本結構調整，新股票恢復交易後，每股盈餘（EPS）、每股淨值等財務指標將同步按比例調整，投資人需留意相關變化。

市場普遍認為，高價股進行股票分割後，通常有助降低投資門檻、提升市場流動性與交易活絡度。寶雅近年持續擴張門市版圖，穩居國內美妝零售龍頭，截至5月底全台店數已達483家，法人看好在展店效益、會員經濟及自有品牌持續擴大的帶動下，今年營運仍具成長空間。

隨著拆股正式進入倒數階段，加上股價近期持續墊高，市場也持續關注寶雅能否延續高價零售股強勢表現，並在新股恢復交易後進一步吸引更多散戶資金進場。