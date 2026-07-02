新一輪獲利成長周期啟動 法人看好環球晶評價具上調空間

環球晶（6488）受惠人工智慧（AI）帶動先進製程、先進封裝、記憶體等對矽晶圓需求大增，法人看好，下半年將啟動新一輪獲利成長周期，因此調高目標價，考量後續漲價趨勢逐步確認，評價仍具進一步上調空間。

大型本國投顧分析，預估2026至2028年全球 12吋矽晶圓需求將分別成長10.5%、10.8%、12.5%，主要動能除AI GPU與ASIC帶動先進製程需求，及CoWoS增加12吋矽晶圓消耗外，通用伺服器帶動記憶體進入超級周期，亦扮演重要關鍵。

法人表示，信越、SUMCO、環球晶、SK Siltron、Siltronic等全球前五大矽晶圓廠商合計市占率約83%。其中，信越與SUMCO均未提出明確擴產計畫，僅環球晶積極擴建12吋產能，預估2026至2028年12吋產能年增率僅各為10.1%、8.0%、6.2%，低於同期需求增速。

法人認為，2026年上半年將是本輪矽晶圓景氣循環谷底，預期環球晶12吋產品單價可望自下半年起調漲，第3季、第4季分別上漲10%、10%，2027至2028 年成長率分別可達39.4%、9.5%。

隨信越與SUMCO維持保守擴產，法人預期，近年積極布局新產能的環球晶可望成為本輪景氣復甦的主要受惠者，且具有美國在地化供應鏈趨勢，將拜美光、台積電（2330）、英特爾、三星持續擴大美國投產，預估環球晶美國德州廠2026至2028年產能分別成長41%、56%、60%，帶動整體12吋出貨量年增 9.4%、34.7%、34.8%。