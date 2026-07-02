聯寶 AI 接單 大躍進

磁性元件廠聯寶（6821）AI相關接單大躍進，AI資料中心電源、矽光子電源等領域傳來好消息，董事長譚明珠透露，現階段AI客戶洽詢熱度較去年底大增逾三倍，部分客戶已由接觸階段進入合作開發階段，隨著新產品陸續放量出貨，挹注下半年營運動能可期。

磁性元件屬於被動元件品項之一，受惠AI基礎建設持續擴大，被動元件市場強強滾，國巨、華新科等成為市場新寵兒，電源及磁性元件需求同步升溫，聯寶搭上相關商機，法人看好，聯寶2026年業績優於去年無虞。

譚明珠指出，AI市場需求快速發展，帶動高功率電源、高速傳輸及網通設備等應用同步成長，也讓磁性元件的重要性持續提升。

譚明珠提到，聯寶近一年積極布局AI資料中心電源、高速網通、矽光子電源及低軌衛星地面接收設備等應用，目前已有多項專案推進中，部分客戶已完成技術驗證並展開合作，將成為未來營運的重要成長動能。

她提到，去年首次攜電源模組產品參展時，有效接觸客戶不到十家，今年3月再度參展後，市場反映大幅提升，不僅展期間與客戶密集洽談，展後幾乎每周都有二至三天安排與客戶共同開發（Co-work）及技術交流，整體客戶接觸量較去年增加三倍以上，顯示公司產品已逐步獲得國際客戶認可。

聯寶認為，目前AI市場需求已由概念驗證逐步進入實際導入階段，客戶更加重視產品效能、散熱能力及供電穩定性，也讓具備客製化設計能力的供應商更具競爭優勢，聯寶近年持續投入高功率磁性元件及電源模組開發，產品線已逐步完整，可望搭上AI基礎建設持續擴張商機。

AI應用之外，聯寶亦持續布局網通及充電市場，已完成90W以上高功率PoE產品布局，並持續切入相關應用領域；另一方面，隨著北美DOCSIS 4.0規格逐步放量，有線電視及寬頻設備升級需求可望同步升溫，也將帶動相關磁性元件出貨成長。

聯寶強調，將持續強化高附加價值產品的量能，深化AI相關應用、高功率電源模組及智慧模組解決方案布局，隨著新專案逐步開花結果，下半年出貨力道可望明顯增強，全年營運展望審慎樂觀。