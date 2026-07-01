長聖營收／6月9,388萬元、年增16.08% 單月、累月雙創同期新高

長聖（6712）今日公布6月營收9,388萬元、年增16.08%、月增3.61%；前六月累計營收4.60億元，年增15.4%。單月、累計雙創同期新高。

長聖表示，6月營收成長，主要受惠於再生醫療及細胞治療需求持續升溫，帶動委託開發暨製造服務（CDMO）業務穩定放量。隨著醫療院所合作深化與臨床應用持續拓展，CDMO業務已成為公司重要且穩定的營收與現金流來源，同時支撐新藥研發投入，強化「研發＋製造」雙引擎成長動能。

此外，長聖也於近期宣布，旗下自主研發之異體、現貨型（Off-the-Shelf）CAR-T細胞治療抗癌新藥 CAR001，已通過第一期臨床試驗，經台灣安全性監測委員會（SMC）審查後，同意CAR001啟動臨床二期a階段（Phase IIa）試驗。長聖指出，CAR001 於第一期臨床中展現良好安全性，並在惡性腦瘤膠質母細胞瘤（GBM）及微衛星穩定型大腸直腸癌（MSS CRC）等實體腫瘤適應症中觀察到初步療效。此一里程碑代表CAR001 已完成第一期劑量遞增階段之關鍵安全性評估，正式邁入療效擴大驗證階段，也為後續國際授權合作與多國多中心臨床布局奠定重要基礎。

展望後市，長聖董事長劉銖淇表示，AI已逐漸成為新藥研發的重要工具，公司正積極將AI導入細胞治療與外泌體平台，加速候選產品設計、製程優化及臨床開發效率，提升產品競爭力。長聖將持續以「CDMO＋新藥研發」雙引擎發展策略，打造具延展性的細胞與外泌體技術平台，布局腫瘤治療、再生醫療及中樞神經疾病等領域，持續拓展全球市場機會，創造公司長期成長動能與股東價值。

長聖去年全年合併營收10.27億元，年增9.3%，亦寫歷史新高。去年每股純益（EPS）4.88元，獲利能力穩健。長聖董事會並決議配發現金股利每股3.5元、股票股利每股約0.5元，合計每股4元，股利配發率約81.97%，以回饋股東。