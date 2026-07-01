永信建營收／6月5.05億元 年增329.3%

永信建（5508）1日公布6月營收為5.05億元，創近15個月以來新高，月增95.5%、年增329.3%。展望第3季，該公司位於高雄楠梓區的「高雄大學三期」建案將完工、開始銷售，為營運進一步加溫可期。

永信建指出，6月份的營收表現相較5月份和去年同期大幅提升，主要是一些下訂客人希望能趕在農曆七月前交屋，當月交屋戶數增加挹注業績表現。

但基本上不能以單月變化研判房市走向，現階段，對市場仍持審慎保守態度，將持續進一步觀察市場走勢。

不過，該公司今年將會如期推出兩大新建案，位於高雄鳳山區、總戶數128戶的「鳳東二期」新建案已完工、取得使用執照，第2季正式開案銷售；至於位於楠梓區、總戶數152戶的「高雄大學三期」建案，預計今年第3季完工銷售。

另外，該公司正持續銷售的建案有仁武區「澄光」、鳳山區「繪上品」、「水律」、「R5新世代」、「豐華大鎮」；前鎮區「禾豐」共六案。待售餘屋總銷金額約170億元。

此外，尚有10案持續興建中，預計將於2027年至2029年間陸續完工，包含「龍華十期」、「師大案」、「四甲案」、「保成三期」等。

據了解，在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，自前年第4季起營運明顯受到波及，今年第1季繳出稅後純益1.88億元獲利成績，年減36%，每股純益0.87元。