凡甲法說會／衝刺AI伺服器與車用儲能 全年業績續戰新高

凡甲（3526）1日舉行法說會，總經理張一偉表示，下半年進入傳統出貨旺季，在高功率、大電流、高頻高速AI伺服器，加上新款電動車與儲能兩大動能推升下，營運可望優於上半年，法人預估，今年業績可望續創新高。

凡甲第1季產品營收占比，車用產品30％到35％，伺服器50％到57％，剩下是筆電。該公司第1季稅後純益3.08億元，創單季歷史次高，季增1.3%，年增16.2%；第1季每股稅後純益（EPS）4.7元，則為單季EPS新高。

針對第1季毛利率優於去年第4季？凡甲發言人陳忠毅表示，首先是產品組合優化，因為伺服器平均毛利率比車用好，持續往高毛利產品比重提升。第二，就是車用平均毛利率也同步提升。

針對下半年至2027年展望，張一偉表示，下半年進入出貨旺季，並以AI伺服器的連接器與連接線為出貨主力，尤其對高功率、大電流、高速高頻連接器與連接線的需求強烈，凡甲在AI高毛利產品出貨比重將持續擴大，同時，也在開發2027到2028年的新產品，希望在2027年可以挹注更多業績。

至於外界關心的BBU產品（125A到140A），他說，不論是國內外電源大廠的客戶，都陸續出貨中。同時，高功率連接器已由過去1,200瓦提升至4,200瓦。

凡甲主要客戶包括Google、亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft）、戴爾（Dell）、惠普、聯想、台達電、光寶、騰訊、百度與阿里巴巴等，涵蓋幾乎所有美國、大陸與台灣等大客戶。

車用產品方面，他說，中國大陸車市在第1季已經庫存調整完畢，在中秋節前將進入旺季，拉貨開始升溫，尤其大陸從7月1日要求，電池不燃燒、不起火爆炸，隨著新法規出台之後，客戶訂單陸續增加，過去大陸車市很卷，現在已經觸底逐步恢復中，而且比亞迪與寧德時代等客戶，不是只有車用連接器，還新增了儲能設備連接器，也增添新的成長動能。

至於車用客戶包括比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等。

產能方面，他說，北越廠原先是以伺服器為主，出貨給美系客戶，產能很緊，目前也在規劃車用、筆電等新的生產線，都是因應客戶需求，只要新的產線一旦架設完成，就會出貨。