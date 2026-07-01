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暑假旺季+世界盃加持 遊戲股王鈊象股價站回800元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）受惠暑假遊戲旺季以及近期世界盃開打，股價1日震盪走高，重回800元大關，買盤轉趨積極。

鈊象累計今年前五月稅前每股純益22.69元，獲利驚人。鈊象目前正持續擴大海外市場布局，遊戲授權業務版圖已橫跨歐洲、北美、亞洲與非洲，估今年全年營收、獲利表現將再創新高。

此外，鈊象去年度毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，估計毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。

針對授權業務展望，鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照，而美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。

鈊象董事長李柯柱曾表示，南非是公司揮軍非洲市場的首站，近期不僅已取得當地政府認證與營運執照，且遊戲也已正式上線，估計2至3個月內將開始貢獻營收，後續也會評估是否插旗其他非洲國家。

至於歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙。據悉，歐洲為全球最大線上博弈（Online Gambling）市場，粗估每年市場規模達472億美元，將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

展望未來，李柯柱指出，相較於爆發性成長，公司更重視長線布局，維持穩定的業績成長更為重要，而深耕海外市場相當關鍵，從目前的授權進度預估，今年度有信心再次繳出亮眼的成績單，後市展望樂觀。

鈊象 世界盃 營收

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