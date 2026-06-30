共信藥品取得歐洲專利

共信-KY（6617）昨（30）日代子公司台灣共信公告，自主開發之脂肪消融產品（含對甲苯磺醯胺PTS之組合物）正式接獲歐洲專利局（EPO）通知取得歐洲專利證書。

此項具里程碑意義的智財斬獲，不僅為共信-KY未來布局歐洲及全球醫美市場奠定堅實的法律與商業防護牆，更彰顯其專利平台技術的國際市場價值。

本次獲准的專利主要涵蓋含對甲苯磺醯胺（PTS）組合物於脂肪瘤預防及治療用途之應用。

共信-KY表示，PTS（微創靶向腫瘤消融技術）為全球少數以藥物消融（Drug Ablation）技術開發之局部治療平台。該技術先前應用於癌症治療已展現顯著成效，包括核心產品PTS302取得中國大陸藥證並進入商業化銷售，而治療肝癌、罕見疾病等產品亦陸續進入人體臨床試驗階段。

如今，隨著EPO正式核發脂肪瘤預防及治療專利，代表PTS技術成功由「癌症治療」跨足「高階醫美與適應症拓展」領域，未來有機會逐步延伸至更大面積局部脂肪治療。