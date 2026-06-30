快訊

鰻魚價格大跌 鰻苗每尾5元 近30年新低

PChome旗下Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

世足賽／哈蘭德關鍵致勝球 挪威2比1力克象牙海岸晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

共信藥品取得歐洲專利

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）昨（30）日代子公司台灣共信公告，自主開發之脂肪消融產品（含對甲苯磺醯胺PTS之組合物）正式接獲歐洲專利局（EPO）通知取得歐洲專利證書。

此項具里程碑意義的智財斬獲，不僅為共信-KY未來布局歐洲及全球醫美市場奠定堅實的法律與商業防護牆，更彰顯其專利平台技術的國際市場價值。

本次獲准的專利主要涵蓋含對甲苯磺醯胺（PTS）組合物於脂肪瘤預防及治療用途之應用。

共信-KY表示，PTS（微創靶向腫瘤消融技術）為全球少數以藥物消融（Drug Ablation）技術開發之局部治療平台。該技術先前應用於癌症治療已展現顯著成效，包括核心產品PTS302取得中國大陸藥證並進入商業化銷售，而治療肝癌、罕見疾病等產品亦陸續進入人體臨床試驗階段。

如今，隨著EPO正式核發脂肪瘤預防及治療專利，代表PTS技術成功由「癌症治療」跨足「高階醫美與適應症拓展」領域，未來有機會逐步延伸至更大面積局部脂肪治療。

肝癌 歐洲 癌症治療

延伸閱讀

共信脂肪消融產品獲歐洲專利 搶灘全球百億醫美商機

台康與日本藥廠簽乳癌生物藥EG1206A日本市場授權 將獲13億元商業價值

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

製藥業海外布局報捷 美時攻美、台康拓日市場

相關新聞

低軌衛星新兵來了！稜研科技創新板上市 證交所通過

臺灣證券交易所於今（30日召開之第888次「有價證券上市審議委員會」，審議通過稜研科技*（7812）初次申請股票創新板上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

上櫃這家 IC設計股價、非主管員工平均薪資561.7萬元都奪冠 1家新進榜

6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2025年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以561.7萬元輕鬆奪冠，鈊象（3293）以387.7萬元居次，力旺（3529）以317.3萬元獲得第三名。

青雲遭檢調搜索 雖澄清營運正常但股價跌停深鎖

板卡廠青雲（5386）遭檢調單位搜索，雖然公告澄清全力配合檢調單位調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響，但30日一開盤跳空重挫至跌停472元開出後鎖死，跌停及市價排隊賣單超過3,700張；另一家同遭搜索的是方電訊（6561）也公告說明營運一切正常，股價盤中跌幅逾2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。