櫃買中心（Taipei Exchange）昨（30）日攜手勤業眾信聯合會計師事務所於台北舉辦「創新+速×共創新局 企業媒合會」，協助新創企業的創新產品與服務，能夠快速、精準對接策略合作夥伴，扶植具備潛力的中小微型及新創企業持續加速創新茁壯，共同為台灣的創新產業開創新局。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心長期致力於建立健全的多層次資本市場體系，特別是專為中小微型創新企業量身打造的「創櫃板」，讓具備潛力的團隊在發展初期便能獲得關鍵養分。櫃買中心承襲歷年與專業會計師事務所的成功合作經驗，再度聯手勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦這次媒合會，為新創企業創造實質的業務與資金合作機會。簡董事長亦表示，櫃買中心將持續作為中小微型創新企業最堅實的靠山，陪伴更多創新企業成長茁壯。

勤業眾信總裁柯志賢提到，勤業眾信持續舉辦Morning Pitch活動，協助新創企業、策略夥伴及產業領袖建立連結。多年來，櫃買中心持續打造友善的新創發展環境，勤業眾信亦提供專業輔導與顧問服務，共同陪伴企業建立穩健的成長基礎，協助企業逐步邁向資本市場。

本次企業媒合會邀請矽谷能源（7678）蒞臨分享「創櫃板」的切身體驗，同時邀集八家涵蓋人工智慧、生技醫療及電子零組件等具高度成長潛力的創新企業進行簡報各自領域的產品及服務，會中透過與櫃買家族、上市櫃公司企業創投（CVC）或創投法人進行業務或投資洽談交流，期能藉由此次媒合會凝聚資本市場各方力量，共同扶植中小微產業加速創新、成長茁壯。

更多創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。