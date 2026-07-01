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廣錠總座辭任 董座暫代職務
工業電腦廠廣錠（6441）昨（30）日公告總經理林建驊辭任，由董事長廖良彬暫代總經理職務。展望後市，廣錠看好今年在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆成長下，目標今年全年營收將優於去年。
廣錠近年轉型，往儲能領域邁進，惟目前仍處於轉型期間，業績呈現下滑態勢，今年累計前五個月營收5,040萬元，年減63.87%。
廣錠旗下廣錠能源今年4月宣布，取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。廖良彬表示，該案具指標意義，後續已有不少鋼鐵行業潛在客戶洽談當中。
展望全年，廖良彬先前預估，今年廣錠在儲能、博弈及多元智慧場域應用皆會成長，看好5、6月開始營收曲線將開始上揚，全年來看，廣錠目標今年營收將優於去年。
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