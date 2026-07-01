智寶搶食 IP 市場版圖

動漫遊戲（ACG）IP廠智寶（7824）積極擴大遊戲IP布局版圖，規劃2026年底至2027年初推出三個大型展覽專案，推升IP多元全面變現動能。

智寶去年下半年成功扭轉上半年虧損局面，不僅全年營收創新高，每股純益0.35元，下半年成功轉盈，今年在多項專案陸續開展，拚營運再次成長。

據了解，智寶今年在遊戲IP業務方面，《電鋸甜心》專案的階段性開發成果已獲多家全球頂級遊戲發行商並進入合約階段，為該遊戲於全球市場的發行與商業變現力挹注資源。

此外，智寶同時有多項即將陸續公開的遊戲專案進入開發製作，亦確認將參展今年的日本東京電玩展。

智寶指出，公司內部已規劃將自2027年起，遊戲案將以「每季一作」的穩定節奏持續推出新作IP，營運結構更具可預期性，並將更進一步擴張公司於國際ACG市場的能見度及影響力。

目前智寶的主力營收包含和宇峻合作的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版遊戲、 《電鋸甜心》、《藥師少女的獨語》與《BLACKPINK IN YOUR AREA》等多項IP，相關線下專案均已同步推進。