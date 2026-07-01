宇峻瞄準暑假遊戲商機

遊戲研發商宇峻（3546）昨（30）日宣布旗下新品《三國群英傳：策定九州》力邀台灣巨砲陳金鋒擔任代言人，增添銷售賣點，為卡位暑假遊戲商機。

據了解，宇峻7月發行《三國群英傳：策定九州》及《神州M》國際版，9月發行《幻世錄》重製版，10月發行《三國群英傳：格鬥版》；此外，《FFXIV》也將持續推進每季的季度改版時程，挹注營運動能向上。《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場對該遊戲在繁中版市場也有高度期待，預料可為宇峻帶來強勁的成長動能，成為今年營收主力產品之一。

宇峻今年首季營收5.19億元，季增14.3%、年增50%，創新高，稅後純益1.36億元，季增56.3%、年增156.6%，為歷史次高，每股純益2.34元，為15季來新高。展望未來，宇峻指出，公司接下來每一季度都會有新產品，估營收將逐季攀升，展望正向樂觀。

針對海外遊戲市場方面，宇峻旗下《英雄傳說閃之軌跡:北方戰役》去年已獲中國版號，內部預估今年則會授權中國發行；而另一款遊戲《三國SLG》目前正在申請中國版號，盼今年能在中國推出。