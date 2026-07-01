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安勤智慧顯示應用 報捷

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠安勤（3479）積極拓展美國數位看板結合隱私防護的終端應用，近期宣布與旗下誠屏科技合作，鎖定ATM／銀行自助服務、醫療資訊查詢、數位投票、零售自助服務機等場域，此方案已獲日本新幹線售票機採用。

安勤在去年6月入主誠屏科技，取得51%股權，納為子公司。

安勤指出，該公司已於近期的InfoComm展會展示隱私防護顯示解決方案，展現雙方在智慧顯示應用上的整合成果。

此方案已獲日本新幹線售票機採用，展現其在高流量公共運輸場域中的應用成熟度與可靠性。

誠屏具備光學、機構與電控整合能力，並於高亮度顯示、色彩調校、觸控整合、散熱設計與嚴苛環境應用等領域累積深厚技術，與安勤在智慧終端及垂直市場的發展方向高度互補。

根據Mordor Intelligence資料顯示，美國數位看板市場規模去年已達90.7億美元，預估2031年將達138.1億美元，顯示北美市場對智慧顯示與互動終端的需求持續升溫。

美國 日本 科技

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