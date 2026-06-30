低軌衛星新兵來了！稜研科技創新板上市 證交所通過

6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2025年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以561.7萬元輕鬆奪冠，鈊象（3293）以387.7萬元居次，力旺（3529）以317.3萬元獲得第三名。

2026-06-30 16:49