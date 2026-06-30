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低軌衛星新兵來了！稜研科技創新板上市 證交所通過
臺灣證券交易所於今（30）日召開之第888次「有價證券上市審議委員會」，審議通過稜研科技*（7812）初次申請股票創新板上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。
有關稜研科技(股)公司之相關基本資料，申請上市資本額新台幣15.11億元（採無面額發行），市值新台幣42.17億元，董事長為蔚維科技法人代表人張書維、總經理由張書維兼任，全體董事持股比率：董事9席、占25.99%。輔導上市之承銷商為台新證券。
稜研科技主要業務為從事自主毫米波技術開發、教學、與模擬套件，以及5G/6G、衛星通訊及國防應用之陣列天線模組與次系統的研發與銷售。市場結構上，內銷9.24%、外銷90.76%。
稜研科技財務部分，稅前淨損、每股稅後虧損：2024年1.49億元、3.14元；2025年1.57億元、2.62元；2026年第1季4,154萬元、0.69元。
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