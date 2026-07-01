格斯董事長 沈國榮接任

電池大廠格斯科技（6940）昨（30）日召開股東常會，完成董事全面改選，和大集團總裁沈國榮順利獲選為新任董事長，格斯正式納入和大集團旗下。

沈國榮旗下仟鑽公司近期參與格斯科技私募，取得約15%股，並攜手原經營團隊及六億投資，合計掌握逾四成股權，在此次董事改選中大獲全勝。

沈國榮強調，和大集團主要看好格斯科技在電池動力的強項，未來可與和大形成互補與資源整合，除了電動車，可進一步補足AI機器人與無人載具的最後一塊拼圖，並與原經營團隊及大股東形成雙贏。

和大身為全球汽車傳動齒輪龍頭，其在車用供應鏈的深厚關係，有助於格斯將其LTO（鈦酸鋰）及高鎳三元鋰電池（NMC）加速導入新能源車、電動巴士或重型高階工業自動化載具中。