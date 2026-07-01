聽新聞
0:00 / 0:00
格斯董事長 沈國榮接任
電池大廠格斯科技（6940）昨（30）日召開股東常會，完成董事全面改選，和大集團總裁沈國榮順利獲選為新任董事長，格斯正式納入和大集團旗下。
沈國榮旗下仟鑽公司近期參與格斯科技私募，取得約15%股，並攜手原經營團隊及六億投資，合計掌握逾四成股權，在此次董事改選中大獲全勝。
沈國榮強調，和大集團主要看好格斯科技在電池動力的強項，未來可與和大形成互補與資源整合，除了電動車，可進一步補足AI機器人與無人載具的最後一塊拼圖，並與原經營團隊及大股東形成雙贏。
和大身為全球汽車傳動齒輪龍頭，其在車用供應鏈的深厚關係，有助於格斯將其LTO（鈦酸鋰）及高鎳三元鋰電池（NMC）加速導入新能源車、電動巴士或重型高階工業自動化載具中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。