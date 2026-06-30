想跳槽嗎？ 這間上櫃IC設計股價、非主管員工均薪561.7萬都奪冠

6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2025年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有七檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以561.7萬元輕鬆奪冠，鈊象（3293）以387.7萬元居次，力旺（3529）以317.3萬元獲得第三名。

第四名至第十名依序為原相304.4萬元、新潤301.8萬元、群聯286.2萬元、力領科技263.4萬元、創惟240.6萬元、凌陽創新235.1萬元，以及是方229.0萬元。三檔非半導體業的是文化創意業的鈊象、建材營造的新潤、通信網路業的是方。新潤今年擠進前十名，是新進榜。

不過以總發放金額來看，群聯以112.1億元高居上櫃公司之冠，第二名是世界88.8億元、第三名是頎邦51.3億元，產業也都是半導體業。

去年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工平均薪資前十強為信驊、鈊象、力旺、原相、力領科技、群聯、凌陽創新、昇佳電子、是方、創惟。其中創惟今年名次有進步。

櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，與6月1日揭示「本國上櫃公司2025年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時員工，以聚焦於一般常僱員工的薪資水準。