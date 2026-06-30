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無人機產能猛擴五倍 「這檔指標股」躍軍工股閃耀主角

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意照。圖／AI生成
台股示意照。圖／AI生成

台股30日強彈大漲，盤面個股漲多於跌，其中軍工股受惠買盤轉進，族群股價強勢表態，特別是具有無人機題材的個股更是紛紛亮燈漲停，如中光電（5371）價漲量增，漲停價86.9元攀本波反彈高峰。

法人指出，隨今年來國防部釋出1.25兆元國防特別預算，其中無人機預算500億元，加上行政院甫通過的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預算2,100億元，市場紛紛看好無人機產業的發展前景。

據了解，「中光電智能機器人」先前即已計畫於2026年年底將無人機產能，由每月的 1,000 台擴大至每月5,000 台，並將增加固定翼（VTOL）機種（中光電現階段僅生產多旋翼機種）。

法人認為，「中光電智能機器人」在台灣無人機同業中競爭力名列前茅，預估為行政院此次另行通過的2,100億元無人機採購特別條例草案的重要受惠者，因而激勵股價亮燈漲停、強勢表態。

無人機 中光電 國防部 台股

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