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威剛買回庫藏股金額累計達2.53億元 展現對未來營運及產業前景的信心

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）30日公告，公司此次買回庫藏股金額已累計達2.53億元，依規定公告相關執行情形，展現公司對未來營運及產業前景的信心。

威剛指出，本次庫藏股買回計畫截至6月30日止，累計買回59萬股，總金額約2.53億元，平均每股買回價格為428.73元，加計原先持有庫藏股後，公司目前累積持有自家股票916.7萬股，占已發行股數比重約2.81%。

威剛表示，在本次買回計畫執行前，公司原已持有776.3萬股庫藏股，隨著此次持續進場買回，累計持股進一步增加至916.7萬股，反映公司看好長期營運發展，並藉由實施庫藏股維護股東權益及穩定市場信心。

法人指出，威剛近年積極布局高效能運算（HPC）、AI伺服器及工控等高附加價值市場，在記憶體產業景氣續強之下，加上DRAM、NAND Flash價格走揚，有助推升公司營運動能，尤其AI應用快速發展，帶動高容量、高頻寬記憶體需求持續增溫，看好威剛後續營運表現。

威剛 股票 庫藏股

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