青雲遭檢調搜索 雖澄清營運正常但股價跌停深鎖

板卡廠青雲（5386）遭檢調單位搜索，雖然公告澄清全力配合檢調單位調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響，但30日一開盤跳空重挫至跌停472元開出後鎖死，跌停及市價排隊賣單超過3,700張；另一家同遭搜索的是方電訊（6561）也公告說明營運一切正常，股價盤中跌幅逾2%。

針對遭檢調單位搜索調查一事， 青雲在29日發出重大訊息公告說明，強調全力配合檢調單位調查，公司營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。

青雲為美國記憶體大廠美光（Micron）及旗下品牌 Crucial 的記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）代理商，受惠AI伺服器需求與記憶體價格飆漲，推升今年業績與股價的表示；青雲累計今年前5月營收135.8億元，年增511%，創歷史新高紀錄。

是方也在昨日遭檢調單位搜索，30日一早發出重大訊息澄清，全力配合檢調單位調查，公司營運一切正常，對公司財務業務無重大影響。

是方表示，公司為資料中心機房服務業者，對客戶設備無權涉入，已針對客戶涉及異常AI設備之管理遵循KYC及通報之義務；是方強調，公司與客戶行為無涉，官方網站亦已明訂AI資料中心設備管理特別規範，以配合政府打擊客戶非法輸出AI設備之行為。

同樣遭檢調單位搜索，兩家公司30日股價都是下跌，但青雲跌停深鎖，是方早盤以326元開低，一度下滑至316元，盤中跌幅逾2%。