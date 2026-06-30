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先進光小金雞拚2027年掛牌
先進光（3362）昨（29）日召開股東會，通過配合子公司科雅光電未來申請股票上市（櫃）計畫，先進光得分次辦理對科雅釋股作業暨放棄參與科雅的現金增資計畫案。
依據先進光計畫，科雅光電最快明年初公開發行，拚2027年底前掛牌上市櫃，為先進光未來業外潛在收益添動能。
先進光在股東會通過該議案後，預計將啟動科雅光電釋股作業予策略投資人，展開合作，拓展商機。
先進光為全球筆電鏡頭大廠，市占率約七成，近年透過旗下科雅光電布局指紋辨識模組業務，開啟營運第二條成長曲線。
科雅光電為先進光全資子公司，資本額3.68億元，依據先進光財報，去年科雅光電獲利1.66億元，每股純益逾4.5元，為先進光獲利重心。
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