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磐儀擬引進海外策略股東

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠磐儀（3594）昨（29）日舉行股東會，展望後市，董事長李明看好實體AI（Physical AI）及邊緣AI（Edge AI）發展，將為工業電腦產業帶來一波新需求，相關效益最快第4季發酵。整體來看，磐儀今年營運將逐季成長，全年將優於去年。

李明表示，目前磐儀在國內已有聯發科緯創樺漢等一級策略股東，後續會將目標鎖定海外市場，尋求海外策略股東支持，協助公司實質訂單成長。

展望後市，李明表示，今年營運將呈現逐季成長，全年營運將優於去年。看好實體AI、邊緣AI發展，磐儀鎖定工廠自動化、智慧醫療、智慧交通與倉儲物流，預計第4季或明年第1季，相關業務可望迎來爆發點。

李明不諱言，記憶體及CPU等關鍵零組件價格飆漲，阻礙終端客戶採購動能，磐儀產品售價也有所調整，目前市場已進入「強迫接受高價」的適應高原期。惟磐儀因有聯發科、緯創及樺漢等策略股東助陣，對零組件的動態調整相對有利，目前庫存水位也足以因應訂單需求。

緯創 樺漢 聯發科

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