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金雨將現增 擴產搶單

經濟日報／ 記者宋健生／彰化報導

博弈機與自動販賣機龍頭廠金雨（4503）昨（29）日召開股東常會，董事長卓政懋表示，全球各大博弈機製造廠需求持續增溫，目前主要客戶預示訂單能見度已看到2028年，金雨決擴增產能，全力爭取更多訂單。

金雨去年合併營收6.65億元、年增92.2%，稅後純益1.07億元，轉虧為盈，每股稅後純益1.37元。由於公司目前仍有累積虧損待彌補，股東常會通過不分配股利；股東常會同時通過，以不超過1,800萬股的額度內辦理私募現金增資案。

金雨第1季合併營收1.62億元、年增35.3%，為近21年來同期新高，稅後純益0.63億元，每股稅後純益0.81元。

金雨累計前五月合併營收3.03億元、年增31.5%，法人估，金雨第2季營收及獲利可望優於去年同期及今年第1季。

金雨稍早辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限為5億元，此次募資主要因應客戶訂單需求，將在北越啟動投資建廠計畫。

卓政懋指出，全球各大博奕機製造廠，陸續將螢幕等關鍵零組件轉往北越生產，為了配合客戶生產需求，公司已初步鎖定北越的北寧或興安兩地，將擇一作為設廠基地，也不排除直接購買當地現有廠房，加速投產節奏。

金雨受惠博弈機客戶持續增加訂單，尤其東南亞等市場訂單暢旺，加上新機型在今年開出，目前能見度已看到2028年第1季，而新承租的彰濱廠正加速擴增產線，每月產能達2,500台。

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