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台鎔股東會／全面改選董事 預計7月下旬掛牌上市

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
台鎔董事長陳麗麗。記者籃珮禎／攝影
台鎔董事長陳麗麗。記者籃珮禎／攝影

興櫃股台鎔科技（6947）於29日股東常會完成董事全面改選，由於任期屆滿，本次共選出9席董事（含4席獨立董事），變動幅度達三分之一。

在新任董事名單中，現任董事長陳麗麗改以基進投資有限公司代表人身分續任董事，原董事陳亦砆則退出董事會，由現任副總經理吳桂蓮新任自然人董事；其餘留任董事包括林學堅、祥基股份有限公司代表人張德鈞及揚福股份有限公司代表人謝炳輝。

獨立董事方面亦有調整，舊任獨董傅豫東與袁震天任期屆滿卸任，新任獨董則由國光電力獨立董事張明杰、萬山夆法律事務所主持律師蕭萬龍接任，現任獨董陳煌銘及朱美玲則獲連任。

台鎔表示，新任董事任期自今日起正式生效。公司並預計將於7月中下旬正式掛牌上市。

張明杰 陳麗麗

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