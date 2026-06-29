中探針獲利／5月自結稅後純益200萬元 EPS 0.02元

今日市場傳出，國民黨立法院黨團將在今天提出無人機採購案，內容為中央政府應循「年度預算」分年編列2,400億元，用於打造無人載具研發、生產及製造基地。預算案消息一出，相關概念股集體噴出，創泓科技（7714）也受此帶動，股價直衝漲停。

2026-06-29 17:13