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中探針獲利／5月自結稅後純益200萬元 EPS 0.02元
中探針（6217）29日應主管機關要求，公布今年5月自結數，單月稅後純益200萬元，較去年同期淨損3,900萬元轉盈，每股純益0.02元。
看待今年，中探針日前曾說，近年投入開發的高頻高速測試探針、高功率老化測試座及相關零組件，陸續通過客戶驗證並開始出貨，打入AI晶片封測大廠供應鏈，在半導體測試需求強勁帶動下，法人看好，今年營收可望挑戰雙位數成長，下半年營運延續成長態勢。
中探針積極由傳統連接器業務跨足半導體測試領域，並將發展重心聚焦在高附加價值產品，目前公司開發的高頻高速測試探針、高功率老化測試座及相關零組件均已完成客戶驗證，並開始穩定出貨，切入AI晶片封測大廠供應鏈，成為未來營運成長重要引擎。
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