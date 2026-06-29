太醫法說會／上半年持穩 下半年傳統旺季審慎樂觀

醫材廠太醫（4126）29日舉行法說會，發言人王昱婷表示，今年以來受去年高基期及歐洲客戶庫存調整影響，主力密閉式抽痰管營收較去年同期修正兩成，不過傷口引流套、客製化套組、袋類及瓶類等非密閉式產品維持成長，支撐整體營收表現相對穩定。展望下半年，隨傳統旺季到來，對全年營運維持審慎樂觀看法。

太醫指出，今年前五個月非密閉式常規耗材產品整體年增約5%，其中傷口引流套、客製化套組、袋類及瓶類需求表現穩健，成為目前主要成長動能。雖然密閉式產品因去年基期較高，加上歐洲客戶庫存調整及部分取證因素影響，短期出現修正，但整體毛利率與產能利用率仍維持健康水準。

從區域市場觀察，日本仍是太醫目前最大外銷市場，占整體營收比重約26.9%；台灣及中國大陸市場今年以來維持12%至14%的穩健成長。值得注意的是，北美市場成長最為顯著，今年前五個月營收年增達46%，成為公司今年區域市場最大亮點。太醫表示，近年持續與北美顧問團隊合作，深化當地通路布局，盼進一步提升市占率。

在產能布局方面，太醫表示，苗栗銅鑼廠年產能可達36億元，目前平均產能利用率約七成，高峰月份可達八至九成，近年持續推動自動化、數位化及倉儲能力升級，以支應未來全球業務擴張需求。

太醫表示，後疫情時代醫療耗材需求結構已出現長期變化，包括醫療院所感染防控標準提升、慢性病治療需求回升，以及新興市場醫療支出持續增加，帶動全球醫材市場維持穩健成長。而醫療耗材屬剛性需求產品，在產業長期趨勢支撐下，有助未來營運穩定發展。