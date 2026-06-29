無人機採購金額再調升 創泓科技攻漲停

今日市場傳出，國民黨立法院黨團將在今天提出無人機採購案，內容為中央政府應循「年度預算」分年編列2,400億元，用於打造無人載具研發、生產及製造基地。預算案消息一出，相關概念股集體噴出，創泓科技（7714）也受此帶動，股價直衝漲停。

創泓先前於股東會上曾表示，公司積極布局反無人機的C2系統、無人載具的AI決策系統等中控平台，便是看好無人載具發展趨勢，配合政府發展方針進行開發。隨著無人載具數量增加，無人載具的統一集中管理以及安全問題，更加需要被重視。

而C2中控平台就是其中的關鍵，無人載具收集到資訊，會回傳至C2平台，再由系統針對所有收集到的資訊進行分析，進而做出最佳決策，這當中的反應時間相當短，因此軟體的設計就顯得更加重要。創泓在資安及軟體方面深耕多年，已累積深厚技術能力，因此才有辦法開發出完整系統。