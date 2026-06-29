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虎門與Alcyon Photonics合作 加速客戶晶片開發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
虎門科技今日舉辦法人說明會，說明CAE、CPC、工業4.0三大部門布局及展望。左起為虎門科技財務長蔡弘祥、工程系統事業群總經理廖偉志及總經理楊涪嵐。圖/虎門科技提供
虎門科技今日舉辦法人說明會，說明CAE、CPC、工業4.0三大部門布局及展望。左起為虎門科技財務長蔡弘祥、工程系統事業群總經理廖偉志及總經理楊涪嵐。圖/虎門科技提供

虎門科技（6791）今日舉辦法人說明會，說明CAE、CPC、工業4.0三大部門布局及展望，公司表示，隨CPC人才到位、工業4.0進入客戶密集驗收的貢獻，下半年營運可望再向上躍升。

值得注意的是，矽光子與CPO技術正由研發邁入量產關鍵期，虎門已與西班牙光子積體電路技術領導廠商Alcyon Photonics正式簽署合作備忘錄（MoU）整合CAE模擬、軟體技術與光學IP設計能力為核心，共同推廣Luceda IPKISS光子設計平台及Alcyon Photonics的 Photonics IP Library解決方案，為開發者加速晶片設計與產品開發流程。

AI帶動企業全面轉型升級，虎門CAE、CPC、工業4.0均個別受惠之外，一站式服務更可同時滿足客戶在研發、生產、管理等各方面的多元需求，三大業務相互支援將綜效極大化。虎門藉由提供多元解決方案深化與大型企業客戶之合作關係，也有效拓展中型企業客戶，擴大客戶基礎與產品線，打造公司營運規模穩健擴張基礎，預期今年將維持營收雙位數成長動能。

CAE模擬分析是各產業研發單位不可或缺的工具，虎門長期協助客戶解決研發及生產難題，深知客戶需求並掌握產業發展趨勢，持續引進國際先進技術，協助客戶掌握下一世代產品發展契機。

虎門表示，光子正逐漸成為未來半導體、AI基礎建設與高速通訊的關鍵技術，終端應用範圍廣泛，不僅大型企業陸續投入開發，中型廠商的需求也日益明確。虎門與Alcyon Photonics合作，提供IP＋開發軟體工具一條龍服務，從規格定義、IP導入、設計驗證至投片量產的完整客製化流程，協助客戶縮短產品開發周期。虎門在矽光子的布局今年將轉為積極，已獲得客戶正面回應，期將新世代光電整合與矽光子技術取得先機。

工業4.0目前產能滿載，預計下半年密集出貨，待客戶驗收完成後認列營收。虎門與客戶充分溝通並給予適當建議，尤其在智慧化產線中，機器手臂的動線與空間規畫決定了生產效率，虎門先經由3D模擬與虛擬驗證技術，完整模擬整條產線的動線流暢與空間利用，讓客戶高度掌握產線建置，可完全免去建置過程中變更設計的成本。

晶片 積體電路 西班牙

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