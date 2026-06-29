中探針獲利／自結5月虧轉盈 EPS回正至0.02元

中探針（6217）29日公布5月自結數，單月稅後純益200萬元，較去年同期淨損3,900萬元轉盈，每股純益0.02元。

中探針5月營收維持高成長，獲利端也從4月仍虧損轉為小幅獲利，顯示營運規模放大後，損益結構已有改善跡象。中探針4月自結每股虧損0.07元，較去年同期每股虧損0.19元收斂，當時市場即關注半導體測試針、連接器新應用與高毛利產品比重提升，能否進一步推動獲利轉正。

中探針近年積極轉型半導體測試介面供應鏈，投入高頻高速測試探針、高功率老化測試座及相關零組件，部分產品已通過客戶驗證並開始出貨，並切入AI晶片封測大廠供應鏈。隨AI伺服器、高階GPU與CPU等高效能運算晶片需求升溫，加上先進封裝技術快速普及，測試探針、老化測試座等測試介面產品需求同步升溫，法人看好中探針今年營收有機會挑戰雙位數成長，下半年營運延續成長態勢。

中探針今年以來營收基期明顯墊高，1月營收已創單月新高，主要受惠半導體測試業務布局貢獻提升；市場也看好，若半導體測試新品效益持續放大，加上連接器業務切入相對高毛利產品，產品組合改善有望帶動獲利表現同步好轉。