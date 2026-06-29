寶雅「1拆10」換股時程出爐！8月10日新股上櫃

寶雅（5904）股票分拆正式進入最後階段。公司29日公告，董事會通過股票面額變更後的換股作業計畫，將原本每股面額10元變更為1元，相當於「1拆10」，預計8月10日新股票正式上櫃交易，屆時流通在外股數將由原本約1.06億股，大幅增加至約10.64億股，市場關注拆股後股價表現及交易活絡度是否進一步提升。

根據公告，寶雅此次股票面額變更後，實收資本額維持10.64億元不變，但流通在外股數將由原先106,443,826股增加至1,064,438,260股；每股淨值則由原本59.98元調整為6元。公司強調，此次僅屬股票面額變更，股東持股比例及整體權益並不受影響。

依照換股時程規劃，7月29日為舊股票最後交易日，7月30日至8月7日停止交易，8月7日為換股基準日，並將於8月10日正式換發新股並恢復上櫃買賣，同日舊股票終止交易。寶雅也同步公告現金股利發放時程，每股配發25.5元現金股利，訂定7月16日除息，並將於8月7日發放。

寶雅先前已於6月11日完成經濟部核准股票面額變更登記。市場普遍認為，近年台股高價股陸續透過股票分拆降低投資門檻，有助提升市場流動性與散戶參與度。由於寶雅近年營運穩定成長，加上零售通路產業具防禦特性，此次拆股後後續股價表現也成為市場觀察焦點。

寶雅近年持續擴大門市版圖，穩居國內美妝零售龍頭地位，同時加速推動店型優化與數位轉型。截至5月底，全台門市已達483家，市場預期今年有望突破500店大關。法人看好，在展店效益持續發酵，加上會員經濟與自有品牌規模擴大帶動下，寶雅今年營收與獲利仍可望延續成長動能。