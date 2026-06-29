虎門法說會／工業4.0訂單滿到下半年 看旺 H2營運表現

電腦輔助工程分析（CAE）解決方案供應商虎門科技（6791）29日舉辦法人說明會，說明CAE、CPC、工業4.0三大部門布局及展望，CPC人才到位、工業4.0進入客戶密集驗收的貢獻下，加上訂單已經滿到下半年，下半年營運可望再向上躍升。

虎門表示，光子正逐漸成為未來半導體、AI基礎建設與高速通訊的關鍵技術，終端應用範圍廣泛，不僅大型企業陸續投入開發，中型廠商的需求也日益明確。

虎門與Alcyon Photonics合作，提供IP＋開發軟體工具一條龍服務，從規格定義、IP導入、設計驗證至投片量產的完整客製化流程，協助客戶縮短產品開發周期。虎門在矽光子的布局今年將轉為積極，已獲得客戶正面回應，期將新世代光電整合與矽光子技術取得先機。

工業4.0目前產能滿載，預計下半年密集出貨，待客戶驗收完成後認列營收。虎門與客戶充分溝通並給予適當建議，尤其在智慧化產線中，機器手臂的動線與空間規畫決定了生產效率，虎門先經由3D模擬與虛擬驗證技術，完整模擬整條產線的動線流暢與空間利用，讓客戶高度掌握產線建置，可完全免去建置過程中變更設計的成本。

虎門於桃園南崁租用面積約500坪廠房組裝工業4.0產線，執行中的在手訂單正加緊趕工，在手訂單已滿至下半年。此外，工業4.0已和AI伺服器大廠及記憶體廠商合作，預計會配合客戶在美國、墨西哥等地擴廠計畫，同步拓展至海外市場。