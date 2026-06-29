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綠岩能源股東會／衝刺三大核心事業 積極拓展 AI 業務

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

綠岩能源（7833）29日召開股東常會，會中承認2025年度營業報告書及財務報表，並通過各項討論事項。面對全球能源轉型及企業節能需求持續成長，董事長葉孟恒表示，今年將持續聚焦「創能、節能、能源交易」三大核心事業，同時積極拓展AI智慧工廠節能及AI Data Center開發建置規劃等新業務，深化智慧能源整合服務，持續提升營運動能。

展望今年，綠岩能源除持續深耕太陽能開發及表後儲能市場外，亦正式跨足AI智慧工廠節能領域，提供企業廠務節能整合服務，協助高耗能產業提升能源使用效率；同時積極投入AI Data Center開發建置規劃，結合能源管理、儲能及電力調度能力，搶攻AI基礎建設快速發展所帶來的新商機，打造公司新的成長引擎。

綠岩能源2025年合併營收為8.93億元，主要受到整體綠能產業調整期，以及政府開工許可審議時程遞延影響，部分工程案認列進度延後，使營收及獲利表現承受壓力。不過，公司表示，相關影響已逐步改善，隨著多項工程陸續啟動及新事業開始貢獻，今年營運展望轉趨樂觀。

工程業務方面，綠岩能源今年將有多項重大專案陸續挹注營運，包括德國基金投資的嘉義大型案場、嘉義民雄案及台中菇舍案等，整體工程案金額累計逾新台幣20億元，可望成為今年營收的重要支撐。

此外，海外市場布局亦展現豐碩成果。公司已成功與相關基金達成日本儲能專案的合作，除確立專案售出外，將持續負責後續建造事宜。由於該專案毛利率顯著優於平均，不僅為公司挹注強勁的獲利動能，更充分展現公司在海外市場的卓越開發能力；越南市場亦持續推進相關專案，逐步擴大海外營運版圖，提升國際市場競爭力。

綠岩能源表示，隨著國內大型工程案陸續開工、新事業逐步發酵，以及海外市場持續擴展，公司將持續強化創能、節能及能源交易三大核心競爭力，掌握AI、高效節能及再生能源產業發展契機，穩健提升獲利能力，朝永續成長目標邁進。

營收

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