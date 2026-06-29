元太內外皆美 股價早盤強攻漲停

元太（8069）電子紙本業營運穩步走高，轉投資事業也報喜，旗下元瀚材料無溶劑OCA光學膠放量出貨。在內外皆美的加持下，元太29日股價開盤5分鐘即衝上漲停，上漲19.5元，早盤成交量逾5,900張，站上214.5元。

元太近年積極擴建寬幅電子紙產線，為布局大尺寸電子紙彩色戶外廣告看板市場做好準備。元太董事長李政昊宣布，全球公眾顯示器（PID）前幾大廠，包括：飛利浦（ Philips）、三星（Samsung ）、夏普（Sharp），及樂金（LG）都採用元太的電子紙產品，做為兼具動態顯示與環境友善的戶外看板產品。

隨著新產能持續開出，元太今年5月合併營收32.8億元，月增13.3%，年增1%，為近九個月單月新高。累計今年前五個月合併營收148.09億元，年增1.3%，為同期史上新高。

元太集團旗下元瀚材料日前宣布，自主研發生產的無溶劑 OCA（光學透明膠）已成功出貨應用於多款終端產品，並持續與品牌客戶、模組廠及產業夥伴展開產品驗證與共同開發，以支援更多新世代顯示應用需求。