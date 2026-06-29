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中美晶小金雞續升綠能登錄興櫃 早盤衝達215元、大漲115%
中美晶集團小金雞續升綠能（7931）29日登錄興櫃，券商認購價100元，早盤以139元開高後走高，一度拉升至215元，大漲115元，漲幅115%，盤中股價維持大漲的強勢。
續升綠能2017年4月設立，目前實收資本額246,406千元，隸屬中美集團旗下，主要營業項目涵蓋太陽能光電案場的全生命周期服務，包括前期之案場開發與評估、系統規劃設計、工程統包（EPC）建置，及後續之案場維運服務，確保發電系統穩定運行與最佳發電效率；同時結合儲能系統之建置與整合應用，提升能源調度彈性與供電穩定性，並導入節能系統與能源管理方案，協助用戶優化用電效率、降低能源成本。
續升綠能同時也從事再生能源銷售業務，透過整合發電、儲能與銷售通路，提供企業完整之綠電採購與能源解決方案，致力於提升整體能源使用效益並促進永續發展。
續升綠能去年營收18.36億元，稅後純益3,576萬元，每股純益1.57元；今年累計前5月營收14.36億元，稅後純益2,541萬元，每股純益1.03元。
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