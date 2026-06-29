詩肯除息首日秒填息 受惠房市陸續進入完工、交屋階段

詩肯（6195）29日進行除息交易，每股配息1元，除息參考價23.65元，盤中來到24.95元，漲幅超過5%，除息首日盤中順利填息。詩肯表示，第2季雖然是傳統淡季，但是自住的剛性需求，以及預售屋的交屋潮帶動家具銷售，今年下半年仍動能仍有支撐。

詩肯表示，近年預售屋交屋潮開始發酵，2020年至2023年房市熱絡期間所銷售的大量預售屋，正陸續進入完工與交屋階段，帶動家具、家電與室內裝修等「新居經濟」需求，對以成家客群為主的詩肯而言，交屋帶來的一次性家具採購需求，有助推升營運表現。

根據統計，六都5月建物買賣移轉棟數公布，交易量明顯較4月回溫，加上股市屢創新高，財富增值效益浮現，部分資金也回流消費市場，詩肯認為，這對於居家產業來說是一項利多。

詩肯表示，雖然房市仍面臨信用管制與交易量會否反彈等不確定因素，但交屋潮、新居經濟及居家升級需求可望持續支撐家具市場，若後續交屋量持續釋出，加上檔期促銷及產品結構優化效益發酵，下半年仍有機會維持穩健成長動能。

截至5月底，詩肯全台門市為86店，較上月增加3店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。